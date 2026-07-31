Обычный манник не пеку — добавляю кефир и яблоки: выходит влажный, пористый и тает во рту, как суфле

Беру манку, кефир и яблоки — и за 40 минут пеку манник, который выходит влажным, пористым и тает во рту, как суфле. Никакой возни с дрожжами или долгим замесом, а получается нежный десерт с тонкой карамельной корочкой и сочными яблочными кусочками внутри. Он не сухой и не резиновый, как часто бывает у обычного манника, а пропитанный и ароматный — идеально к утреннему чаю или для перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манки, 1 стакан кефира (жирность любая), 2 яйца, 0,5 стакана сахара (можно меньше), 2–3 средних яблока, 0,5 ч. л. соды, щепотка соли, масло для смазывания формы. В глубокой миске залейте манку кефиром, перемешайте и оставьте на 30 минут для набухания. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром и солью до пены, затем влейте в манную смесь, добавьте соду (гасить не надо — кефир сделает это), перемешайте. Всыпьте яблоки, аккуратно размешайте ложкой. Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте тесто, разровняйте. Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 35–40 минут до золотистого верха. Готовый манник немного остудите в форме, затем выньте. Подавайте с йогуртом, сметаной или посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот манник для своей семьи. Даже те, кто не жалует манку, уплетали его за обе щеки и просили добавки. Кстати, вместо яблок можно взять груши или персики — каждый раз будет новый вкус. Находка, а не рецепт!