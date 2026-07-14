Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 16:47

Жирный налет исчезает на глазах: кухонный трюк с обычными средствами из шкафа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Кухонная вытяжка быстро покрывается жиром и липким налетом, который сложно убрать обычной губкой. Но тратиться на дорогие средства совсем не обязательно — помогут простые продукты, которые есть дома.

Для очистки фильтров можно использовать несколько способов. Первый — кипяток с содой: опустите металлическую решетку в горячий раствор из 100–150 г соды и кипятите 10–15 минут. Второй вариант — замочить фильтр в растворе хозяйственного мыла на полчаса, а затем пройтись мягкой щеткой. Еще один способ — вода с уксусом и содой, которая хорошо размягчает застарелый жир. Главное — не запускать вытяжку и чистить ее регулярно.

Чистые фильтры помогают технике работать эффективнее, лучше удалять запахи и дольше сохранять внешний вид.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после содового раствора жир с решетки уходит намного легче. Чтобы не тратить время на сложную уборку, лучше промывать фильтры хотя бы раз в месяц.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на вашем столе.

Проверено редакцией
уход
уксус
фильтры
дома
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я облажался»: сын Байдена рассказал о своем опыте работы на Украине
Жителя Лодзи избили из-за подозрения в украинском происхождении
Звезда ЦСКА раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026
Латвия собралась пойти на беспрецедентный шаг против России и Белоруссии
Диетолог перечислила продукты, вызывающие изжогу
«Мы готовы»: Нетаньяху пригрозил ответить Ирану
Киберэксперт предупредил о новой схеме мошенников с концертами
Назван вероятный претендент на пост премьер-министра Украины
Российский чемпион застрял на аттракционе во Вьетнаме
Полиция Франции задержала больше 180 человек перед Днем взятия Бастилии
Экс-корреспондентка Первого канала получила крупный штраф
Бывшего турецкого футболиста заподозрили в домашнем насилии
«Дочь работает в полиции»: пассажирка такси устроила дебош в Москве
В Балашихе провели футбольный турнир с предсказанием победителя ЧМ-2026
В Иране опровергли информацию об аресте экс-президента
Вирусолог назвал причины нашествия клещей в России
ВСУ пытают солдат и строят укрытия из трупов: новости СВО к вечеру 14 июля
Мощные паводки вынудили уральцев лезть в ковш бульдозера
В Госдуме рассказали, как бизнес обходится без дорогих кредитов
Общественник Петерсон перенес инсульт в эстонской тюрьме
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.