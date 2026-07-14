Жирный налет исчезает на глазах: кухонный трюк с обычными средствами из шкафа

Кухонная вытяжка быстро покрывается жиром и липким налетом, который сложно убрать обычной губкой. Но тратиться на дорогие средства совсем не обязательно — помогут простые продукты, которые есть дома.

Для очистки фильтров можно использовать несколько способов. Первый — кипяток с содой: опустите металлическую решетку в горячий раствор из 100–150 г соды и кипятите 10–15 минут. Второй вариант — замочить фильтр в растворе хозяйственного мыла на полчаса, а затем пройтись мягкой щеткой. Еще один способ — вода с уксусом и содой, которая хорошо размягчает застарелый жир. Главное — не запускать вытяжку и чистить ее регулярно.

Чистые фильтры помогают технике работать эффективнее, лучше удалять запахи и дольше сохранять внешний вид.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после содового раствора жир с решетки уходит намного легче. Чтобы не тратить время на сложную уборку, лучше промывать фильтры хотя бы раз в месяц.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на вашем столе.