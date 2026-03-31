Раскрыта позиция Румынии по размещению военных НАТО Посол России Липаев заявил о планах Румынии по размещению военных НАТО

Румыния добивается размещения на своей территории иностранных военных контингентов, заявил посол России Владимир Липаев в беседе с РИА Новости. По его словам, в стране уже действует ротационное присутствие военных ряда государств НАТО.

Помимо американцев, здесь на ротационной основе находятся французы, немцы, бельгийцы, испанцы, португальцы — сказал дипломат.

Авиация стран НАТО осуществляет патрулирование воздушного пространства вдоль восточной границы страны, а также над акваторией Черного моря. Сообщается также о регулярном участии румынских военных в масштабных учениях Альянса. Основное внимание в ходе таких маневров уделяется отработке действий по противодействию вероятному противнику.

Дипломат также отметил, что Румыния демонстративно перешла к конфронтационной линии в отношении России. По его оценке, ожидать улучшения двусторонних связей в нынешних условиях не приходится. Бухарест занял однозначную позицию в украинском конфликте и оказывает поддержку Киеву, в том числе в военной сфере. Он также подчеркнул, что Москва не стремится навязывать партнерство, однако считает недопустимым тон, который используют румынские власти в адрес России.