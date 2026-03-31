31 марта 2026 в 11:12

Раскрыта позиция Румынии по размещению военных НАТО

Посол России Липаев заявил о планах Румынии по размещению военных НАТО

Румыния добивается размещения на своей территории иностранных военных контингентов, заявил посол России Владимир Липаев в беседе с РИА Новости. По его словам, в стране уже действует ротационное присутствие военных ряда государств НАТО.

Помимо американцев, здесь на ротационной основе находятся французы, немцы, бельгийцы, испанцы, португальцысказал дипломат.

Авиация стран НАТО осуществляет патрулирование воздушного пространства вдоль восточной границы страны, а также над акваторией Черного моря. Сообщается также о регулярном участии румынских военных в масштабных учениях Альянса. Основное внимание в ходе таких маневров уделяется отработке действий по противодействию вероятному противнику.

Дипломат также отметил, что Румыния демонстративно перешла к конфронтационной линии в отношении России. По его оценке, ожидать улучшения двусторонних связей в нынешних условиях не приходится. Бухарест занял однозначную позицию в украинском конфликте и оказывает поддержку Киеву, в том числе в военной сфере. Он также подчеркнул, что Москва не стремится навязывать партнерство, однако считает недопустимым тон, который используют румынские власти в адрес России.

