Посол РФ заявил об отсутствии перспектив улучшения отношений с Румынией Липаев: Румыния перешла к конфронтационной линии в отношении России

Румыния демонстративно перешла к конфронтационной линии в отношении России, передает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева. По его оценке, ожидать улучшения двусторонних связей в нынешних условиях не приходится.

По словам дипломата, Бухарест занял однозначную позицию в украинском конфликте и оказывает поддержку Киеву, в том числе в военной сфере. Он также подчеркнул, что Москва не стремится навязывать партнерство, однако считает недопустимым тон, который используют румынские власти в адрес России.

Сегодня Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, всецело стоит на стороне Киева, оказывая ему военную поддержку. Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии, — сказал Липаев.

