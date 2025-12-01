День матери
01 декабря 2025 в 07:36

Закусочные конфеты из крабовых палочек на новогодний стол: у гостей к ним рука так и тянется

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте к Новому году невероятно красивые и вкусные закусочные конфеты из крабовых палочек, которые идеально дополнят праздничный стол.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 150 г ветчины, 100 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 1 банка оливок или маслин без косточек (20–25 шт.), майонез. Ветчину, сыр и яйца натрите на мелкой терке, смешайте их с 2–3 столовыми ложками майонеза и тщательно перемешайте до получения пластичной массы. Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики, внутрь каждого спрячьте оливку или маслину. Крабовые палочки натрите на мелкой терке — они станут яркой «посыпкой» для ваших конфет. Обваляйте каждый шарик в крабовой стружке, равномерно покрывая его со всех сторон.

Готовые конфеты выложите на блюдо и охладите перед подачей. Эта простая, но эффектная закуска гарантированно вызовет восторг — у гостей к ним рука так и тянется!

