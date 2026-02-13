Зимняя Олимпиада — 2026
Цветет все лето при поливе раз в месяц: растение для тех, кто не может регулярно бывать на даче

Фото: D-NEWS.ru
Это растение — настоящее спасение для тех, кто не может регулярно бывать на даче, но мечтает о яркой клумбе. Остеоспермум, или африканская ромашка, цветет все лето при поливе раз в месяц.

Остеоспермум поражает своей живучестью и красотой: его крупные, похожие на ромашки или герберы соцветия бывают белоснежными, лиловыми, фиолетовыми, желтыми и даже оранжевыми, с контрастной синей или фиолетовой серединкой, которая добавляет цветку космический шарм. Растение накапливает влагу в листьях и стеблях, а его длинный стержневой корень уходит глубоко в почву, добывая воду из нижних слоев.

Для пышного цветения ему нужно лишь солнечное место и легкая, хорошо дренированная почва, где не застаивается вода. Остеоспермум цветет непрерывно с июня до самых заморозков, не боится легких похолоданий и осенней непогоды.

Ранее был назван цветок, которому не страшны природные аномалии: он не нуждается в поливе, подкормках и зимнем укрытии.

