Путин поздравил лидеров иностранных государств с годовщиной Великой Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан других стран с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства направил послания главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

В этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную победу над нацистскими захватчиками, — отметил Путин.

Также он передал поздравления и слова признательности ветеранам и труженикам тыла, пожелав им здоровья, бодрости духа и долголетия. В обращениях к народам Грузии и Молдавии российский лидер призвал сохранить память о событиях суровых военных лет.

Ранее на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.