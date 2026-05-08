Из Рязани выдворили шестерых нелегальных мигрантов

Из Рязани выдворили за пределы России шестерых иностранных граждан, находившихся в стране нелегально, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Депортацией занимались местные полицейские.

Как сообщает издание, двое из депортированных были ранее судимы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и кражу. Сотрудники полиции совместно с судебными приставами доставили мигрантов в аэропорт. Оттуда те за свой счет отправились в страны гражданской принадлежности.

Ранее в Енисейске нелегальная мигрантка попыталась спрятаться от силовиков в морозильной камере. Всего полицейские обнаружили на территории деревообрабатывающего предприятия, где проводили рейд, 40 иностранных граждан. Часть из них спокойно показала документы, другие же пытались скрыться.