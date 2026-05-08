Путин напомнил миру о страшной цене победы над нацизмом Путин назвал неисчислимые жертвы ценой победы над нацизмом во времена ВОВ

Триумф над нацистскими захватчиками стал возможен только благодаря неисчислимым человеческим жертвам, подчеркнул Владимир Путин в своем поздравлении с Днем Победы. Он напомнил о советских гражданах, которые плечом к плечу сражались с гитлеровцами и помогали фронту в тылу, говорится на сайте Кремля.

Ранее Путин заявил, что самоотверженность предков, избавивших планету от нацизма, навсегда сохранится в памяти соотечественников. По мнению главы государства, непоколебимая воля и преданность истине тех героев станут для россиян вечным образцом патриотизма.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин ведет подготовку к контактам с иностранными делегатами 9 мая. В связи с прибытием зарубежных представителей в столицу на празднование Дня Победы российский лидер планирует провести серию личных переговоров.