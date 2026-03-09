«Это война»: Хегсет жестко высказался об операции США в Иране

Американская операция «Эпическая ярость» в Иране является войной, в которой США диктуют условия и нацелены только на победу, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью, опубликованном в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X. По словам министра, цель — поставить противника на колени, а церемония сдачи на площади в Тегеране остается на усмотрение иранской стороны.

Это война. Это конфликт. Это значит поставить врага на колени. Будут ли они проводить церемонию на площади Тегерана и сдаваться — это уже их дело, — заявил Хегсет.

Ранее представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что Россия, Китай и другие государства могут сыграть действенную роль в снижении напряженности вокруг иранского конфликта и активизации дипломатических усилий. Тегеран рассчитывает на ответственный подход международного сообщества к нарушениям международного права, атакам на мирных граждан и агрессии против республики.

Кроме того, в Корпусе стражей Исламской революции сообщили о продолжении массированных ударов по Израилю и американским базам в регионе в рамках 30-го этапа операции «Правдивое обещание — 4». Иранские военные утверждают, что все снаряды достигли целей, однако данных о разрушениях и жертвах с вражеской стороны пока не поступало.