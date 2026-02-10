Юрист назвал три шага, чтобы вернуть невыплаченную премию Юрист Большаков: спор из-за премии следует начинать не с суда, а с претензии

Сотруднику, столкнувшемуся с невыплатой гарантированной премии, следует для начала обратиться с официальной письменной претензией к своему работодателю, рассказал NEWS.ru юрист АБ КИАП Рустам Большаков. Такой шаг может быстро решить проблему без привлечения контролирующих органов, отметил эксперт.

Несмотря на то, что закон не предписывает соблюдать досудебный порядок по искам работников о выплате зарплаты, рекомендуется начать с направления работодателю досудебной претензии. Этот механизм может помочь избежать обращения в суд и сэкономить время, — сказал Большаков.

По словам эксперта, сотруднику необходимо тщательно собрать доказательства. Речь идет о фиксации всех переговоров с руководителем и HR-службой, а также о документах, подтверждающих выполнение условий премирования — KPI, планов и других показателей.

Юрист отметил, что если диалог с работодателем не удается, следующим этапом должно стать обращение в Государственную инспекцию труда (Роструд) с жалобой на нарушение, что грозит компании административным штрафом.

Для непосредственного взыскания денег, по его словам, следует подавать иск в суд. При этом, как добавил Большаков, помимо основной суммы невыплаченной премии с работодателя через суд можно также взыскать проценты за каждый день задержки и компенсацию морального вреда, причиненного неправомерными действиями.

Ранее сообщалось, что работодатели, которые не выплатили премию сотруднику в установленный срок, могут получить штраф до 50 тыс. рублей. Как рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова, премирования регулируются нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.