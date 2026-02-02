Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 02:04

Суд заочно рассмотрит дело журналистки, облившей сиропом посла России

Суд заочно рассмотрит дело украинской журналистки, облившей сиропом посла России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Московский городской суд начнет рассмотрение заочного дела украинской журналистки Ирины Земляной, передает РИА Новости. Она обвиняется в нападении на посла России в Польше Сергея Андреева. В 2022 году журналистка облила дипломата сиропом.

Заседание назначено на 2 февраля, — сказано в сообщении.

Земляная в настоящее время находится в международном розыске и заочно арестована. Она также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее стало известно, что заочно арестованный в России украинский журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил в стране долги почти на 3,4 млн рублей. Помимо многомиллионных кредитов, за ним числятся неоплаченные налоги на сумму около 443 тыс. рублей.

До этого Таганский суд Москвы заочно ужесточил наказание писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заменив колонию общего режима на исправительное учреждение строгого режима. Суд признал Акунина виновным в уклонении от обязанностей иностранного агента.

