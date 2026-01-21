Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 19:39

Адвокат Лурье раскрыла, что та поменяла в бывшей квартире Долиной

Адвокат Свириденко: Лурье сменила замки в купленной у Долиной квартире

Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко с ключами от квартиры, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко с ключами от квартиры, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Новая собственница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках Полина Лурье сменила дверные замки, сообщила ее адвокат Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости. Данная жилплощадь была приобретена у певицы за сумму в 112 млн рублей.

Замки на входной двери в квартиру поменяли, — сказала Свириденко журналистам.

Процедура передачи объекта была завершена в минувший понедельник при участии судебных приставов. Представители певицы добровольно впустили сотрудников ФССП и адвоката в квартиру.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока новая владелица ее квартиры в Хамовниках ждала ключи от жилья. По информации канала, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive.

Также появились новые фотографии загородного дома народной артистки России в подмосковном коттеджном поселке Славино. Как рассказали NEWS.ru соседи певицы, сама она там не живет и не появлялась уже давно.

Россия
Лариса Долина
квартиры
замки
