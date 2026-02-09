Актрису Чиповскую проводили в последний путь долгими аплодисментами

Прибывшие проститься с актрисой Ольгой Чиповской проводили ее в последний путь долгими аплодисментами, передает корреспондент NEWS.ru. У всех присутствовавших на церемонии прощания в руках были цветы.

За долгие годы службы в театре артистка создала множество запоминающихся образов. Среди них были Адельма в легендарной «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Абигайль в постановке «Стакан воды». За свой выдающийся вклад в искусство в 2021 году она была удостоена государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее актриса Юлия Рутберг заявила, что Анна Чиповская осталась прекрасным продолжением умершей артистки. По ее словам, мать гордилась дочерью. Рутберг призналась, что ей будет очень не хватать Чиповской. По ее словам, когда артистка присутствовала в театре, «было солнце, было тепло».