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22 июля 2026 в 12:01

Яблоки больше не ем просто так: заливаю их кефирным тестом — получается воздушнее зефира и вкуснее торта

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кисло-сладкие яблоки, кефир, яйцо и муку — и за 15 минут готовлю нежные лепешки, которые по текстуре напоминают бисквит, но без духовки. Яблочные дольки карамелизуются на сковороде, а тесто остается мягким и воздушным. Подаю горячими с медом или сметаной — идеальный завтрак или десерт к чаю.

Ингредиенты

Яблоки кисло-сладкие — 3-4 шт., кефир — стакан, яйцо, мука — 1,5 стакана, сода — 0,5 ч. л., сахар — 2 ст. л., соль — щепотка, корица — 0,5 ч. л., растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала очищаю яблоки от кожуры и режу тонкими дольками — чем тоньше, тем быстрее они карамелизуются на сковороде. В миске смешиваю кефир, яйцо, сахар, соль и корицу, затем добавляю муку с содой. Тесто должно быть гуще, чем на обычные оладьи, чтобы плотно обволакивать каждый кусочек. Аккуратно вмешиваю яблочные дольки, стараясь, чтобы все они покрылись кефирной массой. Разогреваю сковороду с маслом, выкладываю тесто ложкой и жарю с двух сторон до румяной корочки. Подаю горячими — с медом, сметаной или просто так, пока они хрустят и пахнут корицей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Взял кисло-сладкие яблоки, как советовали, и не прогадал — кислинка идеально оттенила сладость теста. Больше всего порадовала текстура: яблоки стали мягкими, почти как повидло, а кляр подрумянился и захрустел. Я подавал их с медом, и домашние смели все за минуту. Единственное — не жалейте масла, чтобы корочка получилась хрустящей, а не просто поджаренной.

Проверено редакцией
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яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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