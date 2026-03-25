Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 19:55

Грядки ждут: как разбудить огород и подготовить его к весенней работе

Грядки ждут: как разбудить огород и подготовить его к весенней работе Грядки ждут: как разбудить огород и подготовить его к весенней работе Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Весна — это не только про тепло, но и про точный расчет. Именно сейчас решается, каким будет урожай на даче или в саду через несколько месяцев: унылым или богатейшим. Поэтому вопрос, как подготовить грядки к новому сезону, садоводам, даже опытным, откладывать не стоит — почва должна «проснуться» раньше растений.

Грядки приводят в порядок заранее, потому что почве нужно время на восстановление структуры и микрофлоры. Если начать посадки в неподготовленный грунт, семена будут всходить хуже, а рассада — болеть. Правильная подготовка позволяет удерживать влагу, улучшает питание корней и снижает риск болезней.

Перекапывать грядки стоит, когда земля подсохла и не липнет к лопате. Обычно это конец марта — апрель. Глубокая вспашка нужна не всегда: достаточно рыхления на 15–20 см, особенно если участок уже обрабатывался осенью. Используют лопату, вилы или культиватор — важно не переворачивать влажные пласты. Перед посадками землю желательно обработать: пролить слабым раствором марганцовки или биопрепаратами для защиты от грибков.

Из культур первыми высаживают холодостойкие: редис, шпинат, укроп, петрушку, горох. Затем — морковь, лук, свеклу. Теплолюбивые (томаты, огурцы, перцы) переносят в грунт только после устойчивого тепла. Здесь важно не торопиться: даже один холодный ночной спад может погубить рассаду.

Деревья и кустарники в это время требуют обрезки и обработки. Удаляют сухие и поврежденные ветви, формируют крону. До распускания почек проводят опрыскивание от вредителей — медным купоросом или готовыми составами. Это снижает риск болезней на весь сезон.

Понимание того, как подготовить грядки к новому сезону, избавляет от лишней работы летом. Грамотный старт — это уже половина урожая: остальное делает время и внимательный уход.

грядки
подготовка
садоводство
дача
советы
деревья
Виктория Семенова
В. Семенова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.