Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября

Осталось несколько недель для подачи своего проекта или персональной заявки на международную коммуникационную премию Eventiada Awards 2025. Eventiada Awards — это крупнейшая премия в сфере коммуникаций, принимающая заявки на любом языке без ограничений. К рассмотрению допускаются проекты, реализованные в период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года, вне зависимости от географии.

В этом году премия проводится в 14-й раз и награждает лучшие коммуникационные проекты в категориях реклама и маркетинговые коммуникации; корпоративные и бизнес-коммуникации; устойчивое развитие; персональные номинации и молодежные номинации. Лучшие работы будут выбраны экспертным советом и международным жюри премии.

С 2011 года Eventiada Awards зарекомендовала себя как ведущая платформа в индустрии коммуникаций, объединив профессионалов из 23 стран. На премию было подано около 9 тыс. заявок за 14 лет. В 2025 году премия делает особый акцент на культурной открытости, принимая проекты на всех языках мира. Организаторы обеспечат перевод заявок для международного жюри, позволяя участникам сосредоточиться на креативности и стратегической глубине своих инициатив.

В этом году впервые будет вручена новая персональная награда — «Персональный Telegram-канал года». Эта номинация — для всех, кто ведет канал в Telegram, поднимая темы PR, рекламы, маркетинга, коммуникаций во всех их проявлениях, для авторов, которые не просто создают интересный контент, но и вдохновляют, делятся инсайтами, разбирают кейсы и создают тренды. Номинироваться могут авторы персональных каналов, чей контент полезен, а мнение ценится в профессиональном сообществе. Тематика канала должна быть прямо или косвенно связана с коммуникациями.

Участие в Eventiada Awards 2025 — это не только шанс получить награду, но и возможность укрепить репутацию, расширить влияние и получить международное признание эффективности стратегических и коммуникационных инициатив, усилить позиций бренда или организации на глобальном уровне. Платформа объединяет лидеров коммуникаций, ключевые ассоциации и ведущих игроков рынка из разных стран.

Также в этом сезоне премия запускает систему региональных Гран-При и будет присуждать высшую награду проектам, которые окажутся сильнейшими в своих регионах. Эта система позволит выявлять лучшие эффективные и креативные проекты в разных странах, а не только в рамках отдельных категорий.

Николай Обрезков, генеральный директор КГ «Орта», президент премии Eventiada Awards:

«Чтобы победить в международной премии Eventiada Awards, нужно быть человеком. Наша премия — это испытание человечности, превосходящее любой тест Тьюринга. Ни один ИИ пока не способен постичь тонкости целеполагания, стратегического планирования и реализации коммуникаций. Искры гениальности, страсть и стремление сделать мир лучше остаются прерогативой человека».

Вячеслав Евсеев, Исполнительный директор, Ассоциация менеджеров (жюри 2024-2025 гг.):

«Ключ к успеху в премии Eventiada Awards — это сочетание инновационности, профессионализма и способности оставить яркий след в сердцах и умах аудитории. Проекта-победителя отличает креативная идея в сочетании с высокой актуальностью и эффективным достижением целей коммуникационного воздействия».

Диёр Мирзаахмедов, Президент АП «Маркетинговая ассоциация Узбекистана» (жюри 2025 г.):

«Побеждают те, кто делает акцент на смысле, а не только на форме. Сильная идея, продуманная стратегия и измеримый результат — вот ключ к победе на Eventiada Awards».

Астхик Аветисян — Президент Армянской PR-ассоциации, руководитель Армянской PR-академии, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Ереванского государственного университета (жюри 2024-2025 гг.):

«Чтобы победить, важно представить не только креативную и интересную идею, но и чёткую стратегию, измеримые результаты и заметный социальный или инновационный эффект. Жюри ценит проекты, которые оказывают реальное влияние на аудиторию и общество».

Вадим Ковалев, Председатель Общественной палаты Москвы V созыва, Советник генерального директора, УК «Уральская сталь» (жюри 2024-2025 гг):

«Жюри голосует головой, глазами и сердцем. Идеальная заявка на победу — понятная идея, яркий визуальный ряд и показанные эффекты для стейкхолдеров».

Ольга Ермакова, СЕО, Salmon Graphics (Беларусь, победитель 2024 года):

«Главный секрет — делать проект для людей, а не для жюри. Искренне верить в его ценность и получать удовольствие от процесса. Когда команда вдохновлена своей работой, это чувствуют и аудитория, и эксперты премии».

Полина Тризонова, Директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» (победитель 2024 г., жюри 2025 г.)

«Секрет победы, на мой взгляд, — искренность. Главное — это живая и честная подача. И выигрывают проекты, которые умеют говорить с аудиторией на ее языке, и часто самыми сильными оказываются именно небольшие локальные истории».

Цвентарная Наталья, владелец продукта СберКот, Сбер (победитель Гран-при 2024 г).

«Одна из главных составляющих успеха нашего кейса — уметь рисковать, уметь быть слаженной командой, которая мыслит в одном направлении с клиентом и идет от потребностей. Наша общая цель внутри для самих себя — быть движущей силой, не бояться быстроизменяющейся среды и всегда щупать что-то новое…новые точки применения, новые каналы присутствия, новые технологии. Мы всегда открыты к новому опыту и новым решениям, это позволяет не только быть гибкими на рынке, но и подстраиваться и адаптироваться в рынок».

Луиза Ярочевская, пресс-секретарь, МТС-Банк (победитель 2024 г., жюри 2025 г.)

«Подробно изучите критерии премии и максимально понятно для всех опишите свой проект. Жюри высоко ценит креативную идею и масштабность. Обязательно отразите цели и результаты, подкрепите их аналитикой — что было и как стало. Будьте смелыми, яркими и запоминающимися — видео и различные визуалы в разы повышают шансы на победу.»

Тимур Асланов, эксперт в области коммуникаций, главный редактор журнала «Пресс-служба», бизнес-тренер (жюри 2025 г.):

«Рецепт успешной заявки на конкурс по коммуникациям кроется, на мой взгляд, в том, чтобы не просто показать красивый и яркий проект, а продемонстрировать членам жюри, какие задачи стояли перед проектом на старте и почему они важны, а также как удалось эти задачи решить. И как, и чем вы меряете этот результат, чтобы метрики были понятны, а результат был очевидным».

Андрей Лапшов, Председатель, АКОС (жюри 2024-2025 гг.)

«Для начала, проект должен быть действительно ярким и достойным. Жюри обращает внимание на креативность, инновационность и впечатляющие результаты, представленные в соответствующих именно сфере коммуникаций метриках. Очень снижают общее впечатление от проекта орфографические ошибки. Описание исполнительских идей должно излучать энергию, позитив, мы должны почувствовать ваше огромное желание оказаться на вершине. А формализм и канцелярщина при подаче даже самого прекрасного проекта легко могут его выбросить из числа претендентов на золото».

Ольга Очеретина, директор по коммуникациям, ОТП Банк (жюри 2025 г.):

«На самом деле побеждать надо не в премии, а в сердцах людей: делать проект, который цепляет и откликается. В прошлом году лучшим проектом для молодежи стал СберКот — с его живой историей и непосредственностью, или „Свети ярче!“ от Быстринского ГОКа, превративший забег в акт женской солидарности. Поэтому секрет: придумать горячий проект и суметь так рассказать о нём, чтобы поверили все».

График премии в 2025 году:

1 октября 2025 — окончание приема заявок;

2 — 15 октября 2025 — голосование экспертного совета и определение шорт-листа;

16 — 30 октября 2025 — голосование жюри и определение победителей;

25 ноября 2025 — церемония награждения победителей.

Организаторами Eventiada Awards выступает КГ «Орта» в партнерстве с Ассоциацией менеджеров, АКАР (Россия), Маркетинговой ассоциацией Узбекистана (МАУ), Ассоциацией Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА), Армянской PR-ассоциацией (APRA), Ассоциацией рекламных агентств Республики Молдова (ААРМ), Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Российской академией общественных связей (РАОС), некоммерческой ассоциацией профессионалов рынка Digital (ARDA), Ассоциацией Брендинговых Компаний России (АБКР), Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), Российской ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ). Информационные партнеры премии: ТАСС, NEWS.ru, АиФ.