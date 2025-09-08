Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр

Мосты через Днепр имеют стратегическое значение, потому что снабжать полумиллионную группировку ВСУ на Левобережье крайне сложно, речь идет о сотнях тысяч тонн грузов, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, почти все ресурсы для ВСУ Украина перебрасывает с правого берега Днепра.

Мосты через Днепр, включая Кременчугский, имеют стратегическое значение, потому что снабжать полумиллионную группировку ВСУ на Левобережье необыкновенно тяжело. Это сотни тысяч тонн грузов, которые постоянно должны доставляться на левый берег. При этом все вооружение, продукты, боеприпасы и топливо доставляется с правого берега Днепра, в том числе западная помощь, поступающая по суше или по морю, в порт Одессы или Измаила, — заявил Онуфриенко.

По его мнению, если бы эти атаки регулярно проводились по всем мостам, то положение украинских войск стало бы катастрофическим. Причем, как считает эксперт, такие удары могут быть эффективны, даже если в их ходе применяются не ракеты, а дроны.

Ранее стало известно, что в украинском городе Кременчуге взрыв повредил автомобильно-железнодорожный мост через Днепр, о чем сообщили в компании «Укржелдорога». Там рассказали, что из-за ЧП изменился график движения поездов. Пассажиров в регионе будут доставлять на станции на автобусах, пока не закончится ремонт поврежденного участка.