22 января 2026 в 10:43

Шохин спрогнозировал ключевую ставку к концу 2026 года

Шохин: ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 13%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ключевая ставка Центробанка РФ может снизиться к концу 2026 года до 13%, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом, по его словам, которые приводит РИА Новости, накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста.

Мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами — субсидиями, дотациями или резким снижением ставки — это даже вредно, — считает Шохин.

Он предложил пойти путем сбалансированного смягчения денежно-кредитной политики. По его мнению, это позволит сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить рост ВВП выше 1% на фоне снижения инфляции.

Ранее сообщалось, что средние ставки по вкладам в крупнейших банках России значительно снизились и достигли показателя в 14,86% годовых. В свое время именно трехмесячные вклады оставались последним инструментом, где доходность превышала 15% годовых. В топ-20 банков максимальная ставка по трехмесячному вкладу сейчас составляет 18% годовых.

