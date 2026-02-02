Финансовый эксперт ответил, грозит ли российской экономике рецессия

Российская экономика способна избежать официальной рецессии, заявил NEWS.ru финансовый эксперт Александр Гриф. По его оценке, валовой внутренний продукт страны по итогам года может продемонстрировать незначительный рост.

Официальные прогнозы обещают небольшой рост ВВП, примерно 1%, то есть фактически нулевую динамику. Экономика балансирует на грани спада, и даже при таком сценарии велика вероятность технической рецессии — два квартала подряд могут оказаться отрицательными. Более того, совокупность негативных факторов делает возможным и снижение экономики по итогам всего года. Если новых шоков не будет, вероятнее всего, Россия этого избежит — ВВП останется около нуля или в небольшом «плюсе», — предположил Гриф.

Однако он подчеркнул, что любой дополнительный удар, например, падение цен на сырье или усиление санкций, может негативно повлиять на ситуацию. По словам Грифа, в своем рисковом сценарии Центральный банк прогнозирует падение ВВП на 2,5–3,5% к 2026 году в случае внешних шоков. Экономист также отметил, что позитивные стимулы, такие как ослабление санкций или приток инвестиций маловероятны, поэтому рассчитывать на них не стоит.

Главные риски: инвестиции сокращаются, потребительский спрос застопорился, а внешние условия ухудшились. Низкие цены на нефть и экспортные ограничения давят на доходы от торговли. Кроме того, с 2026 года повысились налоги и сохраняется высокая стоимость кредитов, что вынимает ресурсы из частного сектора. Эксперты не исключают, что при таком наборе экономика может «заехать в глубокий кризис» — в частном бизнесе ощущается режим выживания, а рост поддерживается в основном госрасходами, — заключил Гриф.

Ранее появилась информация, что к 2027 году экономика России продемонстрирует рост. По оценкам специалистов, уровень ВВП поднимется до 1–1,5%, увеличившись примерно на 0,8% в 2025 году и на 0,8–1,4% в 2026 году.