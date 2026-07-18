Жарю морковь, кабачок, лук и к ним отправляю сырок — делаю летнюю намазку: вкусно даже вместо обеда на поджаристый хлеб

Жарю морковь, кабачок, лук и к ним отправляю сырок — делаю летнюю намазку: вкусно даже вместо обеда на поджаристый хлеб

Кабачки летом появляются на кухне почти каждый день, но этот рецепт стал для меня настоящей находкой. Стоит обжарить лук, морковь и кабачок, а в самом конце добавить плавленый сырок — и обычные овощи превращаются в нежную сливочную намазку, которую хочется есть ложкой.

Особенно вкусно получается на ломтике горячего поджаренного хлеба.

Для приготовления возьмите: кабачок — 500 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., плавленый сырок — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, свежая зелень — небольшой пучок, орегано — щепотка, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — 2 ст. л., хлеб — для подачи.

Морковь и кабачок натрите на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками. На сковороде разогрейте растительное масло и сначала обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте морковь и готовьте еще 5–6 минут. Выложите кабачок, увеличьте огонь и жарьте, пока полностью не испарится лишняя влага.

После этого добавьте соль, перец, измельченный чеснок, орегано и мелко нарезанную зелень. В самом конце натрите прямо в сковороду плавленый сырок и быстро перемешайте. Через пару минут сыр полностью расплавится, соединит овощи и превратит их в нежную сливочную намазку. Немного остудите и подавайте на ломтиках поджаренного черного или белого хлеба.

Личный опыт

Для этой намазки всегда покупаю качественный сливочный плавленый сырок без растительных жиров — именно он дает тот самый нежный вкус. А хлеб обязательно поджариваю до хрустящей корочки. Контраст горячего тоста и мягкой овощной намазки получается настолько удачным, что иногда на этом мой обед и заканчивается.