Это вам не скучная глазунья — готовлю к завтраку запеченные яйца-бешамель

Я обожаю, когда простое блюдо выглядит как ресторанное. Эти яйца под соусом — именно тот случай: минимум ингредиентов, максимум текстуры.

Ингредиенты

Яйца куриные — 6 шт., масло сливочное — 60 г, мука пшеничная — 2 ст. л., молоко — 400 мл, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, горчица дижонская — 1 ст. л., зелень (петрушка/укроп) — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, мускатный орех — щепотка, панировочные сухари — 2 ст. л., масло оливковое — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала варю яйца вкрутую — 10 минут, чищу, нарезаю кружочками. Параллельно делаю бешамель: топлю половину сливочного масла, добавляю муку, жарю пару минут до кремового цвета, вливаю молоко и варю, мешая, пока соус не загустеет. Снимаю с огня, процеживаю через сито, накрываю пленкой в контакт.

Тем временем шинкую лук и жарю его на смеси оливкового и оставшегося масла 5 минут — он должен стать мягким, но не подгореть. Смешиваю остывший бешамель с горчицей, рубленым чесноком и зеленью, аккуратно вмешиваю яйца и лук.

Перекладываю массу в форму, посыпаю сухарями и кусочками масла, запекаю 15 минут при 180 градусах. Корочка должна стать золотистой и хрустеть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я скептически отнесся к идее варить бешамель в 8 утра, но результат того стоит. Запеченные яйца получились невероятно нежными — соус обволакивает каждую ложку, а сверху хрустит золотистая корочка. Мой совет: подавайте с гренками, чтобы вымакивать соус до последней капли.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
