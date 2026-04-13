13 апреля 2026 в 21:04

«В лучшем тонусе»: раскрыто, как футболист Кудряшов готовится к бою

Глава Fight Nights Гаджиев: футболист Кудряшов готов к бою с GOODY

Бывший игрок сборной России по футболу Федор Кудряшов воспринимает бой против музыканта Дмитрия Гусакова (GOODY), как очередной челлендж, рассказал глава Fight Nights Камил Гаджиев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, из-за сильных ног и общей физической подготовки у спортсмена есть некоторые преимущества.

У футболиста ноги, все-таки, в лучшем тонусе, чем у обычного среднестатистического человека, — сказал Гаджиев.

Бой запланирован на вторник, 14 апреля. Кудряшов — четырежды серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака», «Краснодара» и «Ростова». За сборную России он сыграл 48 матчей и забил один гол. В настоящее время футболист выступает за команду 2Drots.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. По ее словам, болельщики не всегда позитивно реагируют на большое количество иностранцев, так как это может блокировать путь молодым отечественным игрокам.

До этого сообщалось, что, согласно проекту Министерства спорта, со следующего сезона-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут заявлять не более 12 иностранных футболистов. При этом на поле могут одновременно находиться не более семи. Сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, а на поле одновременно могут быть восемь.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

