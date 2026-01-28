Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Врач назвал причину шизофрении и рекуррентной депрессии

Шмилович: снижение активности лобных долей мозга может провоцировать шизофрению

Шизофрения и рекуррентная депрессия могут прогрессировать на фоне снижения активности лобных долей мозга, сообщил доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Андрей Шмилович. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», классификация психических расстройств во многом устарела, так как основана преимущественно на описании симптомов и поведенческих проявлений.

Составители классификаций опирались на социально-психологический принцип, тогда как современные исследования показывают наличие конкретных нейробиологических маркеров разных форм психопатологии, — подчеркнул Шмилович

По словам медика, разные диагнозы могут иметь одну причину на уровне работы мозга. Также один диагноз включает в себя множество «атипичных» форм, добавил врач.

Ранее психиатр Василий Шуров рассказал, что употребление наркотических веществ может стать причиной развития шизофрении. По его словам, повышенный риск возникает в случае предрасположенности человека к заболеванию, а запрещенные средства могут стать дополнительным триггером.

