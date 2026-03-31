Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 10:30

На Верхнем Ларсе таможенники обнаружили миллионы за обшивкой Lexus

Таможенники пресекли контрабанду 12 млн рублей на Верхнем Ларсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В пункте пропуска Верхний Ларс пресекли попытку контрабанды наличных в особо крупном размере, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. 52-летний россиянин на личном автомобиле Lexus пытался незаконно вывезти в Грузию крупную сумму в рублях и иностранной валюте.

При досмотре машины инспекторы обнаружили в багажном отсеке за обшивкой банкноты: $150 тыс. (12,1 млн рублей), €2,7 тыс. (248 тыс. рублей) и 90 тыс. рублей. Общая изъятая сумма в рублевом эквиваленте превысила 12,3 млн рублей.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает штраф от десяти- до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемых денег либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной почтовой таможни обнаружили крупную партию наркотиков в посылке из Таиланда. Запрещенные вещества были расфасованы в банки от воска для укладки волос.

Грузия
задержания
Россия
Верхний Ларс
ФТС
валюта
контрабанда
деньги
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.