Зеленский резко отреагировал на обвинение Трампа Зеленский заявил Трампу, что Украина не будет преградой для мира

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения заявил, что Киев не будет преградой для мира. Таким образом он резко отреагировал на обвинение главы США Дональда Трампа в затягивании конфликта, передает РИА Новости.

До этого Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с Зеленским и его принципиальностью. Он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация для украинских властей ухудшается ежедневно. Он добавил, что возможности для принятия решений у Киева становятся все более ограниченными.

Также представитель Кремля опроверг утверждения о якобы согласии России на размещение на Украине миротворцев при условии участия Китая и стран Глобального Юга. По его словам, российский президент Владимир Путин по-прежнему готов к обсуждению урегулирования конфликта и Москва уже донесла свою позицию как до Вашингтона, так и до Киева.