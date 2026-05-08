08 мая 2026 в 12:10

Украинские дроны могут отправить в отставку министра обороны Латвии

Министр обороны Латвии Спрудс заявил, что готов уйти в отставку после ЧП с БПЛА

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/GlobalLook Press
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности взять на себя ответственность и уйти в отставку после инцидента с беспилотниками, проникшими в воздушное пространство страны, сообщает портал LSM. По его словам, основной версией остается украинское происхождение дронов.

Дроны должны быть сбиты — это, в первую очередь, ответственность главы вооруженных сил и моя как политического руководителя. <...> Я беру на себя полную ответственность. Поэтому я уважаю предложение оппозиции [требовать отставки] и буду уважать также решение сейма в этой ситуации, — сказал Спрудс.

По его словам, расследование инцидента и взаимодействие с украинской стороной продолжаются. Окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки.

Ранее сообщалось, что на территорию нефтебазы в Латвии упал беспилотник. В Минобороны республики предположили, что дрон мог прилететь со стороны Украины. В результате инцидента четыре пустых резервуара получили повреждения.

Депутат Рижской думы Алексей Росликов позже назвал использование воздушного пространства Латвии украинскими войсками для атак на Россию недопустимым. Он выразил удивление недостаточно жесткой реакцией латвийских властей на произошедшее.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

