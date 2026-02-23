Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про батон! Пеку картофельные кныши. Пышные, как оладьи, с ароматной картофельной начинкой. К супу, борщу или просто так

Фото: D-NEWS.ru
Снаружи — ничем не примечательная, слегка подрумяненная лепешка. Но первый же укус открывает правду: под тонким слоем теста скрывается не просто картошка, а почти картофельное пюре с маслом и укропом, горячее, ароматное и невероятно уютное. Это всегда вызывает удивление и восторг.

Для теста в миске смешиваю 250 мл кефира комнатной температуры, одно яйцо, чайную ложку сахара, щепотку соли и 2 столовые ложки растительного масла. Просеиваю сверху 400 граммов муки и добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Накрываю его полотенцем и даю отдохнуть 15-20 минут. Для начинки три средние картофелины отвариваю в мундире до мягкости, очищаю и разминаю в пюре. Добавляю 50 граммов мягкого сливочного масла, соль по вкусу и мелко рубленный укроп. Хорошо перемешиваю. Подошедшее тесто делю на 10-12 одинаковых шариков. Каждый шарик раскатываю в круглую лепешку толщиной около 0,5 см. В центр кладу столовую ложку картофельной начинки. Края лепешки собираю и защипываю над начинкой, как у пельменя, формируя круглую «плюшку». Затем аккуратно приплюскиваю ее ладонью в лепешку толщиной 1-1,5 см.

На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выкладываю кныши швом вниз. Накрываю сковороду крышкой и жарю на среднем огне 3-4 минуты, пока низ не станет золотистым. Затем переворачиваю, снова накрываю крышкой и жарю еще 3-4 минуты с другой стороны. Готовые кныши выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю теплыми, обязательно со сметаной или чесночным соусом. Идеальны к любому супу: борщу, солянке, куриной лапше.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

