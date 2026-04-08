Иранский кризис демонстрирует колоссальную слабость НАТО, Евросоюза и Великобритании, заявил в социальной сети Х глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, происходящее также показало глубокий разрыв в их отношениях с США.

Ранее в парламент Швейцарии внесли законопроект об упразднении всех ограничений, дублирующих санкции ЕС против России. Инициатором выступила Швейцарская народная партия — одна из руководящих сил страны, в которой состоит действующий президент Швейцарии Ги Пармелен.

До этого Дмитриев выразил мнение, что ЕС и Великобритании нужно искупить вину, чтобы успешно бороться с крупнейшим энергетическим кризисом. Он считает, что Европа чересчур сосредоточена на зеленой политике вместо диверсификации источников энергии.