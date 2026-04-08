08 апреля 2026 в 07:15

«Колоссальная слабость»: Дмитриев подвел итоги иранского кризиса для Европы

Дмитриев: иранский кризис показал слабость ЕС, Великобритании и НАТО

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Иранский кризис демонстрирует колоссальную слабость НАТО, Евросоюза и Великобритании, заявил в социальной сети Х глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, происходящее также показало глубокий разрыв в их отношениях с США.

Иранский кризис демонстрирует колоссальную слабость и стратегические уязвимости НАТО, Великобритании, ЕС и глубокий разрыв с США, — подчеркнул руководитель РФПИ.

Ранее в парламент Швейцарии внесли законопроект об упразднении всех ограничений, дублирующих санкции ЕС против России. Инициатором выступила Швейцарская народная партия — одна из руководящих сил страны, в которой состоит действующий президент Швейцарии Ги Пармелен.

До этого Дмитриев выразил мнение, что ЕС и Великобритании нужно искупить вину, чтобы успешно бороться с крупнейшим энергетическим кризисом. Он считает, что Европа чересчур сосредоточена на зеленой политике вместо диверсификации источников энергии.

Власть
Кирилл Дмитриев
ЕС
НАТО
США
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

