Госдеп объявил об успехе в освобождении американской журналистки в Ираке

Рубио заявил об освобождении похищенной в Ираке американской журналистки

Американская журналистка Шелли Киттлсон, которую в свое время захватили в Ираке, вышла на свободу, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети X. Глава внешнеполитического ведомства указал, что к похищению были причастны представители радикальной группировки. Он также добавил, что власти Соединенных Штатов в настоящий момент прилагают усилия для организации ее безопасного выезда с иракской территории.

Я рад сообщить об освобождении американской журналистки Шелли Киттлсон, — заявил дипломат.

Похищение корреспондента произошло 31 марта в центральной части Багдада неподалеку от гостиницы, где она проживала. Киттлсон продолжительный период вела профессиональную деятельность в иракской столице. Основная тематика ее репортажей — местные военизированные формирования, взаимодействия Вашингтона и Багдада, а также обстановка в сфере региональной безопасности.

