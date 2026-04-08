Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 08:08

Госдеп объявил об успехе в освобождении американской журналистки в Ираке

Рубио заявил об освобождении похищенной в Ираке американской журналистки

Марко Рубио Фото: Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская журналистка Шелли Киттлсон, которую в свое время захватили в Ираке, вышла на свободу, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети X. Глава внешнеполитического ведомства указал, что к похищению были причастны представители радикальной группировки. Он также добавил, что власти Соединенных Штатов в настоящий момент прилагают усилия для организации ее безопасного выезда с иракской территории.

Я рад сообщить об освобождении американской журналистки Шелли Киттлсон, — заявил дипломат.

Похищение корреспондента произошло 31 марта в центральной части Багдада неподалеку от гостиницы, где она проживала. Киттлсон продолжительный период вела профессиональную деятельность в иракской столице. Основная тематика ее репортажей — местные военизированные формирования, взаимодействия Вашингтона и Багдада, а также обстановка в сфере региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что в ЮАР было совершено убийство эксперта по взаимоотношениям Африки и России Стивена Груздя. Он занимал пост руководителя программы в Южноафриканском институте международных отношений. Специалиста похитили еще 27 марта.

США
Ирак
Марко Рубио
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.