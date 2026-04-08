08 апреля 2026 в 06:45

Стало известно о десятках россиян, находящихся в итальянских тюрьмах

В итальянских тюрьмах содержатся 50 граждан России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На 31 марта 2026 года в итальянских тюрьмах содержатся 50 граждан России, пишет РИА Новости. Среди них 48 мужчин и две женщины, при этом 15 ожидают окончательного приговора.

Представитель итальянского Минюста отказался уточнять, по каким статьям осуждены российские граждане. Издание отметило, что информация о конкретных делах в открытых источниках отсутствует.

В 2025 году в Италии в заключении находилось 55 россиян, включая шесть женщин. Российские граждане составляют около 0,2% от общего числа заключенных, а исправительные учреждения страны испытывают нехватку мест и персонала.

Ранее сообщалось, что во Франции под арестом находятся более 400 граждан РФ, рассказали в российском посольстве в Париже. Дипмиссия отмечает, что сведения о задержаниях поступают не всегда оперативно.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о росте рисков задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросу США. По ее словам, соответствующие рекомендации и перечень стран с повышенными рисками будут опубликованы в ближайшее время.

