Власти раскрыли дату прощания с погибшей учительницей в Пермском крае Прощание с погибшей учительницей пройдет 9 апреля в Пермском крае

Прощание с учительницей Олесей Багутой, погибшей в Пермском крае, пройдет 9 апреля, заявил глава администрации Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов на своей странице во «Вконтакте». Он сообщил, что мероприятие начнется в 10:00 и пройдет во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина.

Прощание с педагогом Добрянской школы №5 Олесей Петровной Багута состоится 9 апреля 2026 года: 10:00 — в Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина, — сообщил руководитель.

Ранее представитель пресс-службы администрации округа Карина Немцева заявила, что погибшая от рук ученика преподавательница школы № 5 в Добрянке Пермского края запомнилась окружающим как мудрый и достойный педагог, у которого осталось множество признательных воспитанников. Она подчеркнула, что сама когда-то посещала ее уроки.

До этого стало известно, что задержанный в Добрянке молодой человек на допросе выдвинул обвинения в адрес педагога. Он утверждал, будто учительница подвергала его постоянному давлению и травле. Тем временем в прокуратуре проинформировали, что ученик рос в совершенно обычной семье.