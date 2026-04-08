«Мы будем рядом»: Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана Трамп заявил, что Иран может начать процесс восстановления

Иран может начать процесс восстановления после окончания конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, американская сторона намерена поставлять республике «товары разных видов», Вашингтон постоянно «будет рядом».

Иран может начать процесс восстановления. Мы будем поставлять товары разных видов и просто будем рядом, чтобы убедиться, что все пройдет хорошо. Я уверен, что так и будет, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что проход через Ормузский пролив станет безопасным в течение двух недель после заключения перемирия между Тегераном и его противниками. Дипломат уточнил, что это будет происходить в координации с вооруженными силами страны.

До этого стало известно, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое может стать основой для переговоров. Трамп отметил, что большинство спорных вопросов между странами уже согласовано, и это в свою очередь открывает путь к двустороннему соглашению.