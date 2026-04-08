08 апреля 2026 в 08:31

Стало известно, кто возместит Ирану убытки от войны в Персидском заливе

Fars: причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из специального инвестфонда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ущерб, причиненный Ирану во время конфликта в зоне Персидского залива, будет компенсирован из специального инвестиционного фонда, передает агентство Fars. По его информации, структура должна быть сформирована с участием заинтересованных финансовых институтов.

Компенсация убытков Ирана будет проходить с участием создаваемого инвестиционно-финансового фонда, — отметил источник издания.

Более подробной информации об этом пока не поступало. При этом часть налогов, которые Тегеран планирует взимать за прохождение судов через Ормузский пролив, будет направлена на программы восстановления объектов, разрушенных во время войны.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

До этого хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты намерены способствовать беспрепятственному прохождению морских судов через Ормузский пролив. Трамп отметил, что за этим последует целый ряд положительных инициатив, которые принесут «весьма солидные денежные поступления».

