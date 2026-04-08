08 апреля 2026 в 09:33

«Делать вид, что все хорошо»: Медведев дал Трампу один совет по Ирану

Медведев назвал сохранение хрупкого мира вариантом урегулирования с Ираном

Дмитрий Медведев
Промежуточным вариантом урегулирования войны на Ближнем Востоке могло бы стать сохранение хрупкого перемирия, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. При этом он уточнил, что Израилю перемирие не нужно, так как Тель-Авив еще не решил своих задач.

Возможно, но есть промежуточный вариант. Трамп не хочет и не может долго вести войну, да и в конгрессе его не поддержат. Значит, нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что все хорошо. Потому что каждый шаг на этой доске создает положение, близкое к цугцвангу, — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились об установлении двухнедельного перемирия. Решение было согласовано лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон. Глава Белого дома назвал достижение двухнедельного прекращения огня полной и безоговорочной победой США.

Между тем Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об «исторической победе» в противостоянии с США и Израилем. Согласно информации ВСНБ, удары были нанесены по ключевым объектам военной инфраструктуры противника. По оценке совета, Иран и движение сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе.

Пойманную в Крыму женщину-агента Киева арестовали на два месяца
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

