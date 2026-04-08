«Делать вид, что все хорошо»: Медведев дал Трампу один совет по Ирану Медведев назвал сохранение хрупкого мира вариантом урегулирования с Ираном

Промежуточным вариантом урегулирования войны на Ближнем Востоке могло бы стать сохранение хрупкого перемирия, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. При этом он уточнил, что Израилю перемирие не нужно, так как Тель-Авив еще не решил своих задач.

Возможно, но есть промежуточный вариант. Трамп не хочет и не может долго вести войну, да и в конгрессе его не поддержат. Значит, нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что все хорошо. Потому что каждый шаг на этой доске создает положение, близкое к цугцвангу, — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились об установлении двухнедельного перемирия. Решение было согласовано лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон. Глава Белого дома назвал достижение двухнедельного прекращения огня полной и безоговорочной победой США.

Между тем Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об «исторической победе» в противостоянии с США и Израилем. Согласно информации ВСНБ, удары были нанесены по ключевым объектам военной инфраструктуры противника. По оценке совета, Иран и движение сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе.