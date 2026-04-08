«Шаг за шагом»: Хуснуллин предложил оздоровить одну важную отрасль

08 апреля 2026 в 10:54

В России необходимо заняться финансовым оздоровлением отрасли жилищно-коммунального хозяйства, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни». По его словам, которые передает РИА Новости, необходимо как минимум на 2% снизить объем задолженности в этой сфере.

Нужно заниматься финансовым оздоровлением отрасли. Шаг за шагом заниматься этой проблемой, — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 3 апреля вступил в силу новый закон о наделении ФАС возможностью пересматривать предельные уровни цен на жилищно-коммунальные услуги, а также закон об административной ответственности за игнорирование предписаний службы. По словам спикера, принятые документы направлены на усиление госконтроля за ценообразованием в сфере ЖКХ.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил поощрять граждан, которые на протяжении 12 месяцев подряд полностью и без просрочек вносят плату за ЖКУ. По данным на декабрь 2025 года, совокупная задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями достигла 415 млрд рублей.

