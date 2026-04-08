Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 10:55

Макрон захотел дополнить соглашение о перемирии на Ближнем Востоке

Reuters: Макрон предложил включить Ливан в соглашение о перемирии Ирана и США

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/L.Urman / Starface/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить соглашение о прекращении огня между США и Ираном, включив в него Ливан, проинформировало агентство Reuters. По его данным, французский лидер положительно оценил достигнутую договоренность о перемирии, назвав ее важным событием.

Макрон подчеркнул, что выполнение условий соглашения должно охватывать весь Ближний Восток. Он отметил, что ситуация в Ливане остается напряженной и требует внимания, именно поэтому страну целесообразно включить в рамки договоренности о прекращении огня.

Ранее сегодня, 8 апреля, сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном вынуждает Израиль платить высокую цену. В материале отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) только начала свою операцию в Ливане против движения «Хезболла». Подчеркивается, что Трамп заставляет Израиль расплачиваться за прекращение огня, которое освободило его от необходимости сдержать слово и «открыть Ирану врата ада».

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что Макрон, оскорбленный насмешками американского коллеги Дональда Трампа, может в итоге признать правоту России в украинском конфликте. По словам Медведева, глава Франции уже начал говорить «умные вещи» о бесполезности американской операции в Иране.

Европа
Франция
Ливан
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мировым энергорынкам предрекли месяцы восстановления
Более 130 дронов ВСУ за сутки пытались атаковать приграничный регион
Родителям дали советы, как поддержать школьников во время учебы
Жители республики Марий Эл живут по колено в воде
Политолог ответил, повлияют ли обвинения Вэнса на Зеленского
Более 50 человек пострадали от загадочной инфекции в российском регионе
Раскрыто, сколько жителей Запорожья погибли за сутки из-за ударов ВСУ
Россиянам рассказали, как компании используют виниловые пластинки
Россиян призвали готовиться к «черемуховым» холодам
В Германии раскрыли страшную для Киева правду о потерях и кладбищах
Американист оценил шанс демократов выкинуть Трампа из Белого дома
Раскрыто состояние пострадавших при налете ВСУ на школу в Запорожье
Цвет как фон, а не акцент: как меняется современный интерьер
Сомнолог предупредил об опасности бесконтрольного приема мелатонина
Telegram устроил «чистку», заблокировав более 100 тыс. каналов за сутки
Перемирие с США не продержалось и суток
Названа новая версия смерти женщины, чье тело обнаружили на западе Москвы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России
У москвички перед смертью открылся «третий глаз»
Появились подробности о пострадавших от атаки ВСУ жителях ЛНР
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.