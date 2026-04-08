Макрон захотел дополнить соглашение о перемирии на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить соглашение о прекращении огня между США и Ираном, включив в него Ливан, проинформировало агентство Reuters. По его данным, французский лидер положительно оценил достигнутую договоренность о перемирии, назвав ее важным событием.

Макрон подчеркнул, что выполнение условий соглашения должно охватывать весь Ближний Восток. Он отметил, что ситуация в Ливане остается напряженной и требует внимания, именно поэтому страну целесообразно включить в рамки договоренности о прекращении огня.

Ранее сегодня, 8 апреля, сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном вынуждает Израиль платить высокую цену. В материале отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) только начала свою операцию в Ливане против движения «Хезболла». Подчеркивается, что Трамп заставляет Израиль расплачиваться за прекращение огня, которое освободило его от необходимости сдержать слово и «открыть Ирану врата ада».

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что Макрон, оскорбленный насмешками американского коллеги Дональда Трампа, может в итоге признать правоту России в украинском конфликте. По словам Медведева, глава Франции уже начал говорить «умные вещи» о бесполезности американской операции в Иране.