08 апреля 2026 в 09:33

Медведев назвал безоговорочного победителя в конфликте США и Ирана

Медведев заявил, что в конфликте США и Ирана победил здравый смысл

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В конфликте США и Ирана победу одержал здравый смысл, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его словам, противостояние фактически поставлено на паузу, при этом обе стороны ожидаемо объявили о своем успехе.

Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день, — подчеркнул Медведев.

Однако он добавил, что остается вопрос, примут ли план из 10 пунктов в Вашингтоне, поскольку в нем речь идет о компенсациях Тегерану, сохранении его ядерной программы и контроле над Ормузским проливом. Политик считает, что подобные условия вряд ли будут выполнены, так как это выглядело бы унизительно для США и означало бы фактическую победу Ирана.

Ранее Медведев заявил, что дешевой нефти по итогам событий на Ближнем Востоке не будет, поэтому Европейскому союзу долго придется жить в режиме экономии. Он напомнил, что Израилю не нужно перемирие, поскольку страна еще не решила своих задач.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

