Медведев: ЕС долго придется жить в режиме экономии из-за войны с Ираном

Дешевой нефти по итогам событий на Ближнем Востоке не будет, Европейскому союзу долго придется жить в режиме экономии, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Израилю перемирие не нужно и он не решил свои задачи.

Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет, — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что ЕС передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России. По словам итальянских аналитиков, причиной стал хаос в Персидском заливе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Кроме того, пресс-служба КСИР сообщила, что Иран способен нанести сокрушительные удары по инфраструктуре Соединенных Штатов и их союзников, что на долгие годы оставит их без доступа к нефти и газу. В заявлении подчеркивается, что в случае пересечения Вашингтоном красных линий вооруженное противостояние выйдет за пределы ближневосточного региона.

Также данные биржевых торгов свидетельствуют, что мировые котировки нефти обрушились после сообщений о достижении двухнедельного перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Сорт Brent впервые с конца марта упал ниже отметки $92 (около 7,2 тыс. рублей) за баррель.