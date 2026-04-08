Медведев раскрыл стратегию Израиля на «шахматной доске» Ближнего Востока

Израилю не нужно перемирие с Ираном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что Тель-Авиву важно лишь «смахнуть все фигуры с шахматной доски». Это, по его словам, делает ситуацию еще более неопределенной.

Но это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть еще Израиль, он играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски, — подчеркнул глава СБ.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля наносят удары по Ирану, несмотря на объявленное прекращение огня. Операции против Ирана и шиитских сил в Ливане продолжаются. Признаков прекращения израильских операций против движения «Хезболла» нет, хотя премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что прекращение огня вступает в силу немедленно и должно распространяться на Ливан и другие регионы, отметили в источнике. Армия Израиля также сообщала о двух ракетных залпах из Ирана после предполагаемого начала перемирия.

До этого стало известно, что США и Израиль договорились о двухнедельном прекращении огня с Ираном. Решение принято на фоне продолжающихся переговоров и дипломатической активности в регионе.