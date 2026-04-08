08 апреля 2026 в 10:03

Путин присвоил звание народного артиста России поэту-песеннику

Лариса Рубальская
Поэтессу Ларису Рубальскую удостоили звания народного артиста России, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно информации с официального сайта правовых актов, она получила это звание как поэт-песенник и член Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Присвоить почетное звание Народный артист Российской Федерации Рубальской Ларисе Алексеевне — поэту-песеннику, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства, город Москва, — сказано в сообщении.

Ранее Путин вручил награды молодым представителям сферы культуры, а также авторам проектов, ориентированных на детскую и юношескую аудиторию. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, состоялось в среду в Екатерининском зале Кремлевского дворца.

Также глава государства подписал указ о присвоении государственных наград отечественным спортсменам — победителям XIV Паралимпийских зимних игр. Кроме того, высоких званий удостоены наставники, воспитавшие этих чемпионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

