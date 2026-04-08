«Чижик» оказался лидером по потенциалу онлайн-продаж

Эксперты провели анализ товарооборота онлайн торговой сети «Чижик» и подтвердили рост популярности такого формата среди покупателей.

Современный дискаунтер «Чижик» оказался победителей рейтинга крупнейших российских интернет-магазинов E-commerce TOP 100 от Data Insight в номинации «Лидер роста. Потенциал». Сеть получила награду как интернет-магазин с наиболее высоким ожидаемым ростом продаж за 2025 год.

Прогноз объема продаж в 2025 году оценивался с точки зрения темпов роста за предыдущий год среди интернет-магазинов, которые не вошли в топ-100. Операционные показатели «Чижика» подтвердили активный ожидаемый рост. За год товарооборот онлайн-сегмента вырос в 4,7 раза, составив 8,1 млрд рублей.

Номинация говорит о том, что интерес покупателей «Чижика» к онлайн-формату растет. Этого удалось достичь в том числе за счет активного развития торговой сети в российских регионах. Так, по результатам прошлого года доставка из «Чижика» осуществляется уже в 606 населенных пунктах. Число установок приложения «Чижик» на смартфоны превысило 5,5 млн, а количество уникальных пользователей составило 2,2 млн, что выше на 1 млн по сравнению с прошлым годом.