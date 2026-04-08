Стало известно, что отправляла в Киев задержанная за госизмену россиянка ФСБ: задержанная за госизмену в Крыму женщина отправляла в Киев фото летчиков

Агент Киева, задержанная в Крыму за организацию ракетного удара ВСУ по железнодорожному парому, также передавала ГУР Минобороны Украины фото летчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Она полностью признала вину.

Женщина объяснила, что согласилась работать на Главное управление разведки украинского Министерства обороны ради вознаграждения и по их указанию приехала в район Крымского моста. Именно оттуда женщина и передавала координаты и фотографии российских летчиков. Она также координировала удар ВСУ по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ Краснодарского края.

Кроме того, агент собирала и передавала куратору сведения о местах базирования военных объектов и средств противовоздушной обороны. В поле ее интереса также входили передвижения военнослужащих и дислокация кораблей в акватории Керченского пролива.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины. Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер.