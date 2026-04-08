Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 11:09

На Западе раскрыли, с кем Трамп ночью обсуждал перемирие с Ираном

WSJ: Трамп и Нетаньяху обсудили по телефону прекращение огня с Ираном

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели в ночь с 7 на 8 апреля телефонные переговоры, в ходе которых обсудили режим прекращения огня с Ираном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник. Издание не приводит дополнительных подробностей состоявшейся беседы.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Соединенные Штаты пошли на заключение перемирия с Ираном исключительно ради «сохранения лица». По мнению эксперта, в сложившихся условиях у сторон просто нет альтернативы переговорному процессу, а сам вооруженный конфликт продемонстрировал ограниченность военного потенциала Вашингтона и его партнеров.

Ранее сегодня, 8 апреля, в Израиле пожаловались, что решение президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном вынуждает Тель-Авив платить высокую цену. Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) только начала свою операцию в Ливане против движения «Хезболла». «Хезболла» продолжает действовать и запускать ракеты по Израилю.

Мир
Ближний Восток
Израиль
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.