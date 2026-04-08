08 апреля 2026 в 11:20

Предложение Ирана взбесило Уиткоффа

Axios: Уиткоффа рассердил ответ Ирана на предложение о перемирии

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: IMAGO/Francis Chung/Global Look Press
Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа разозлил первоначальный ответ Ирана на предложение о перемирии, сообщает Axios со ссылкой на источник. По данным портала, он назвал контрпредложение Тегерана «провалом» и «катастрофой», однако к вечеру Вашингтон одобрил обновленный вариант соглашения.

Пока [президент США Дональд] Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, «очень рассерженный» Стив Уиткофф обзванивал всех по телефону, — говорится в материале.

Ранее Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Решение было согласовано лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон.

Позже ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru заявил, что конфликт между США и Ираном будет продолжаться на протяжении многих лет, несмотря на заключение соглашения о временном прекращении огня. Он предположил, что Вашингтон и Тегеран взяли паузу для наращивания военного потенциала.

