Врач рассказала о нюансах употребления березового сока

Березовым соком не следует злоупотреблять, поскольку это чревато нарушением водно-электролитного баланса, предупредила врач Наталья Савицкая. По ее словам, переданным MIR24.TV, от напитка лучше отказаться людям с аллергией на пыльцу березы, пациентам с обострением заболеваний ЖКТ и мочекаменной болезнью.

Беременным и кормящим женщинам допустимо употреблять березовый сок в умеренных количествах после консультации с врачом, отметила Савицкая. Детям старше одного года разрешается попробовать напиток в небольших количествах. Важно вводить этот продукт в рацион ребенка постепенно, отслеживая его реакцию.

Особую осторожность с березовым соком должны проявлять люди с сахарным диабетом. Дело в том, что этот продукт содержит природные сахара — глюкозу и фруктозу. Диабетикам важно при употреблении напитка учитывать индивидуальный уровень гликемии.

Ранее биолог Роман Опарин заявил, что березовый сок помогает снизить уровень холестерина и нормализовать работу внутренних органов. По его словам, насыщение организма витаминами группы B и С делает этот напиток полезным для организма.