Такой коктейль поражает одним своим видом — настоящее лето в стакане: готовлю с ароматной земляникой

Этот рецепт — основа для экспериментов. Возьмите ароматную лесную землянику или садовую клубнику, выберите любимый кефир — от обезжиренного до классического, — и вы всегда получите свой идеальный летний коктейль.

Что понадобится

Свежая земляника (или клубника) — 200 г, жидкий мед — 2-3 ст. л., молоко — 100 мл, пломбир или ванильное мороженое — 100 г, кефир 1% жирности — 300 мл.

Как готовлю

Ягоды перебираю, мою и удаляю чашелистики. Перекладываю их в чашу блендера, добавляю мед и тщательно измельчаю до состояния пюре.

Затем добавляю молоко и мороженое, после чего взбиваю все на высокой скорости до получения легкой воздушной пены.

Аккуратно вливаю кефир и перемешиваю венчиком или на низкой скорости блендера, чтобы сохранить нежную текстуру.

Готовый коктейль сразу разливаю по высоким бокалам. Для подачи можно украсить целой ягодкой или листиком мяты.