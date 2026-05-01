День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 09:09

Такой коктейль поражает одним своим видом — настоящее лето в стакане: готовлю с ароматной земляникой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт — основа для экспериментов. Возьмите ароматную лесную землянику или садовую клубнику, выберите любимый кефир — от обезжиренного до классического, — и вы всегда получите свой идеальный летний коктейль.

Что понадобится

Свежая земляника (или клубника) — 200 г, жидкий мед — 2-3 ст. л., молоко — 100 мл, пломбир или ванильное мороженое — 100 г, кефир 1% жирности — 300 мл.

Как готовлю

Ягоды перебираю, мою и удаляю чашелистики. Перекладываю их в чашу блендера, добавляю мед и тщательно измельчаю до состояния пюре.

Затем добавляю молоко и мороженое, после чего взбиваю все на высокой скорости до получения легкой воздушной пены.

Аккуратно вливаю кефир и перемешиваю венчиком или на низкой скорости блендера, чтобы сохранить нежную текстуру.

Готовый коктейль сразу разливаю по высоким бокалам. Для подачи можно украсить целой ягодкой или листиком мяты.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
напитки
земляника
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.