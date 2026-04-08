Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 09:04

Израильская авиация убила четверых в машине скорой помощи

Четыре человека погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи в Ливане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ливане в результате удара по машине скорой помощи погибли четыре человека, проинформировал телеканал Al Hadath. Атака была совершена израильскими силами с воздуха на юге страны.

Удары пришлись по нескольким населенным пунктам рядом с городом Тир. В селении Эль-Калиля целью стала машина скорой помощи, принадлежавшая движению «Хезболла».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что Трамп может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.

Мир
Ливан
Израиль
скорая помощь
авиаудары
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.