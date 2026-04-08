Израильская авиация убила четверых в машине скорой помощи Четыре человека погибли при ударе Израиля по машине скорой помощи в Ливане

В Ливане в результате удара по машине скорой помощи погибли четыре человека, проинформировал телеканал Al Hadath. Атака была совершена израильскими силами с воздуха на юге страны.

Удары пришлись по нескольким населенным пунктам рядом с городом Тир. В селении Эль-Калиля целью стала машина скорой помощи, принадлежавшая движению «Хезболла».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

Также появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается, что Трамп может заключить соглашение с Ираном без учета интересов еврейского государства в сфере безопасности. В частности, по словам аналитиков, власти Израиля полагают, что договоренности могут включать существенные уступки со стороны Вашингтона.