Трамп раскрыл, из скольких пунктов состоит сделка с Ираном Трамп сообщил, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов

Сделка США с Ираном состоит из 15 пунктов, заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с Agence France-Presse. По его словам, большая часть из них была согласована.

Остается дождаться дальнейшего развития событий, отметил он. Глава Соединенных Штатов намерен выяснить, получится ли завершить начатое.

До этого американский лидер заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

Кроме того, республиканец Крис Мерфи заявил, что условия перемирия между США и Ираном можно назвать катастрофическими. Конгрессмен подверг критике военную агрессию Трампа, которая, по мнению политика, обернулась тем, что Тегеран приобрел контроль над ключевым водным путем, которого у него не было до начала боевых действий.

Также американская сторона ожидает, что перемирие с Ираном начнет действовать незамедлительно после разблокировки Ормузского пролива. По словам источника, достигнутые соглашения вступят в законную силу в тот момент, когда Тегеран будет гарантировать беспрепятственный проход судов через эту водную артерию.