08 апреля 2026 в 09:19

Американский конгрессмен назвал перемирие с Ираном катастрофой

Конгрессмен Мерфи: условия перемирия с Ираном катастрофичны для всего мира

Крис Мерфи
Условия перемирия между США и Ираном являются катастрофическими, заявил республиканец Крис Мерфи в эфире телеканала CNN. Конгрессмен раскритиковал военную агрессию американского лидера Дональда Трампа, которая, по его словам, привела к тому, что Иран получил власть над важнейшей водной артерией, которой не обладал до начала конфликта.

Если, по крайней мере, это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то это катастрофа для всего мира, и просто поразительно, до чего мы дошли, что Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны, — высказался он.

Ранее Трамп сообщил, что США и Иран достигли договоренности о взаимном прекращении огня сроком на две недели. По имеющимся данным, решение согласовано главами государств и одобрено военными ведомствами обеих стран. Согласно источнику, американский лидер намерен соблюдать условия сделки и лично отслеживать исполнение режима тишины.

Кроме того, израильские журналисты сообщили, что военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить удары по Ирану, игнорируя объявленный режим прекращения огня. Отмечается, что боевые действия против Исламской Республики и поддерживаемых ею шиитских формирований в Ливане не прекращаются.

США
Иран
конгрессмены
перемирия
